Neutralität: Von Schweiz sind wir weit entfernt

Da hat das Schweizer Parlament jüngst bekräftigt, dass es nicht infrage komme, Schweizer Waffen in die von Russland angegriffene Ukraine zu liefern. Trotz einer Initiative von Sozialdemokraten und Liberalen auf Unterstützung Kiews hat die Mehrheit beschlossen, die eidgenössische Neutralität weiterhin so auszulegen, dass Waffenlieferungen an kriegsführende Länder unterbleiben müssen.