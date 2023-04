Energieplan: EU droht Österreich mit Strafen

Im Jahr 2018 wurde in der EU eine Energieeffizienz-Richtlinie beschlossen - unter Ratsvorsitz Österreichs und umzusetzen bis 2020. Ein Vehikel gegen Klimawandel. Nun ist just Österreich wegen Nichtumsetzung der Richtlinie mit Strafzahlungen in Millionenhöhe konfrontiert.