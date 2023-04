UEFA: Keine Entscheidung über Belarus-Ausschluss

Mannschaften aus Belarus dürfen vorerst weiter an Bewerben der Europäischen Fußball-Union UEFA teilnehmen. Das UEFA-Exekutivkomitee habe zwar über einen möglichen Ausschluss gesprochen, es sei aber keine Entscheidung getroffen worden, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin am Mittwoch nach dem Kongress des Kontinentalverbandes in Lissabon. Beschlossen wurde nur, dass Belarus nicht Ausrichter der U19-EM der Frauen 2025 sein könne.