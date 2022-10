UEFA-Präsident Ceferin: Super League „ist tot“

Das Projekt einer Super League als Konkurrenz-Veranstaltung zur Champions League in Europa ist nach Ansicht von UEFA-Chef Aleksander Ceferin trotz des neuen Anlaufs der Macher „tot“. Das sagte der Präsident der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag (Ortszeit) laut der Nachrichtenagentur AP in Buenos Aires. „Wir sind hier, um über Fußball zu sprechen, und das (die Super League) ist kein Fußball“, betonte der 55-jährige Slowene vor Journalisten in Argentinien.