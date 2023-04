Drogenkranke Frau „stalked“ Wattener Feuerwehr

Vor zwei Tagen, am Dienstagvormittag, meldete die Wattenerin erneut – zweimal hintereinander binnen einer Stunde – ein Feuer. „Beide Male wollte sie Brandgeruch bemerkt haben – in ihrer Wohnung bzw. im Stiegenhaus des Wohnblocks“, schildert Christian Liebl von der Freiwilligen Feuerwehr Wattens. Neuerlich bot sich das gewohnte Bild: Es gab überhaupt kein Feuer. „Weil wir die Frau kennen, rücken wir inzwischen in der Regel nur mit zwei Mann und in Begleitung der Polizei aus“, informiert Thomas Mößmer, der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Wattens.