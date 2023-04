Gogo-Bar: 85-jähriger Chef arbeitet jetzt länger

Nach 20 Jahren als Gogo-Bar-Betreiber in Horn wollte Adi Graf in der Einkaufsstraße von Waidhofen an der Thaya durchstarten – die „Krone“ berichtete. In guter Nachbarschaft eines gegenüberliegenden Konditormeisters mit Eisproduktion hoffte er auf rege Kundenströme. Aber: „Es läuft nicht so gut, wie in Horn“, lautet derzeit die ernüchternde Bilanz des rüstigen Unternehmers. Der 85-Jährige tüftelte aber weiter am Businessplan und sperrt dafür jeden ersten Donnerstag im Monat einen dritten Tag in der Woche auf.