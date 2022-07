Behörde gibt 85-Jährigem jetzt das „Go-go“ für Bar

Ein spätes Geburtstagsgeschenk erhielt der heute 85-jährige Adolf Graf, der seit über einem Jahr im Stadtkern von Waidhofen an der Thaya eine Go-go-Bar aufsperren möchte, die „Krone“ berichtete. Der „Hugh Hefner des Waldviertels“ darf nun endlich „die Puppen tanzen lassen“. Dazu greift der rüstige Pensionist auf eine Gruppe ungarischer Tänzerinnen zurück, die er schon in seinem Club in Horn beschäftigte, den er dort 20 Jahre betrieben hat.