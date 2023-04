Ryanair lässt seine Ticketpreise deutlich steigen

AUA soll überholt werden

Es seien weniger Kapazitäten im Markt und es herrsche weniger Wettbewerb. Die Airline erwartet in Österreich heuer 6,2 Millionen Fluggäste. Das ist ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den nächsten Jahren soll dann die AUA überholt werden, sagte Gruber. Das Unternehmen habe zuletzt trotz der Corona-Pandemie wachsen können.