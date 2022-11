Flugtickets für Sommer 2023 werden deutlich teurer

Wer kommenden Sommer in den Urlaub düsen will, sollte schon zum Sparen anfangen: Bei vielen Airlines steigen die Ticketpreise nämlich steil an, ermittelte die Preisvergleichseite idealo. Den Vogel schießt demnach die Swiss ab, die im Schnitt gleich über 46 Prozent mehr für einen Linienflug verrechnen wird. Seit dem Corona-Krisenjahr 2021 wird die Lufthansa-Tochter ihre Tarife gar mehr als verdoppeln.