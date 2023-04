Frost lässt die Marillenbauern weiter zittern

Bauern reagieren auf Frost

Wobei die betroffenen Landwirte nichts unversucht lassen, um die ärgsten Verluste abzuwenden. Bereits in den vergangenen Tagen hat man etwa in Obstgärten am Donauufer alte Metalltonnen aufgestellt, die als Öfen dienen. In der Nacht auf Mittwoch wurden sie entzündet. Ob mit Erfolg, wird sich weisen. „Ich bin guter Dinge, dass wir die Blüten und Früchte retten können“, zeigte sich Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille, jedenfalls noch im ORF-Interview am Mittwoch optimistisch.