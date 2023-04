Frost: „Die meisten Marillen bereits geschädigt“

Steinobst-Schäden in der Steiermark

Im Burgenland halten sich die Schäden laut Angaben der Versicherung noch in Grenzen. Jedoch seien auch keine Gegenmaßnahmen (Bewässerung oder Heizen) wegen des starken Windes getroffen worden, hieß es. In der Steiermark erhielt die Hagelversicherung bereits Meldungen über Schäden beim Steinobst. Die Experten der Geosphere Austria prognostizieren insbesondere in den nächsten beiden Tagen und bis Freitag weitere Frostnächte. „Dann können wir auch eine seriöse Schätzung zur Schadenssumme abgeben“, betonte Winkler.