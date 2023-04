Boxkampf zwischen zwei Formel-1-Schwergewichten?

Es war nicht die erste kuriose Offerte, die Brown einen Kollegen machte. So forderte er Red-Bull-Teamchef Chrstian Horner zum Duell auf der Strecke auf: „Wir haben darüber gesprochen, ob ich in Silverstone mal wieder gegen Christian ein Rennen fahre.“ Mitte der 90er-Jahre gab’s einen solchen Zweikampf bereits in der britischen Formel 3.