„Jeder will Fleisch essen, schlachten will keiner“

Der 24-Jährige verweist auf die lange Tradition seines Berufsstandes. „Leider gibt es nicht mehr viele, die dieses Handwerk ausüben. Das Fleisch will jeder, aber schlachten, das will niemand, da schauen die meisten weg!“, sagt Rohrer und will Konsumenten abschließend zum Nachdenken anregen: „Billig einkaufen, um jeden zweiten Tag Fleisch zu essen, ist das wirklich notwendig? Man muss doch nicht jeden Tag Fleisch auf dem Tisch haben. Dafür sollte das dann hochwertig sein.“