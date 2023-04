„Corona-Grauslichkeit“ und Rolle der Opposition

FPÖ-Liste der Grauslichkeiten

Tirol belege „Platz eins in der Hitparade der Corona-Grauslichkeiten“, sagte Abwerzger weiter: „Impfzwang, Lockdown für Ungeimpfte und Millionen verprasst, um nur einige wenige Grauslichkeiten zu nennen. In Tirol haben wir uns durch das überbordende Testen im Tourismus quasi für viel Geld selbst in die Isolation getestet. Der erste Preis für die perfideste Verordnung geht auch an Tirol, wo LH Platter per Verordnung das Verlassen der eigenen Gemeindegrenze verboten hat. Das ging sogar dem VfGH zu weit. Die ÖVP soll sich endlich ihrer Verantwortung stellen.“