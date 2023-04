Vogelgrippe: „Rechne nicht mit Infektionswelle“

Das Vogelgrippe-Virus (H5N1) wird meistens durch einen direkten Kontakt mit infizierten Tieren - häufig wild lebende Wasservögel - auf Zuchttiere übertragen und ist hoch ansteckend. Ebenso möglich ist eine Übertragung über Stallkleidung, Stiefel, Fahrzeuge, Futter oder Einstreu. Für Menschen stellt die so genannte Geflügelpest keine Gefahr dar, sofern sie nicht in engem Kontakt mit den Tieren leben. Auch über Lebensmittel ist H5N1 nicht übertragbar. 2016 grassierte das Virus das letzte Mal verstärkt in Vorarlberg. Damals musste der gesamte Bestand eines Truthahnzüchters in Hard gekeult werden.