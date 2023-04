„Sex-Deal“ war Missbrauch: Opfer erst 11 Jahre alt

Die beiden Mädchen waren erst elf und 14 Jahre alt. Sie lebten in einer sozialen Einrichtung des Wiener Jugendamts (MA 11), rutschten in die falsche Szene ab. Das ältere Mädchen habe bereits zuvor Drogen von dem 19-Jährigen gekauft, und zwar Ecstasy. Das sei auch die Intention gewesen, weshalb die beiden Mädchen im November 2022 den jungen Mann in seiner Wohnung trafen.