Sommerprogramm mitten im Winter zahlte sich aus

Das bereitete den Chefs der heimischen Wintersportzentren just in der ersten Saison nach den Corona-Jahren arge Sorgen. „Wir kamen im diesjährigen Winter auf 15 Prozent weniger Betriebstage“, zieht Michael Reichl, zuständiger Fachvertreter in der NÖ-Wirtschaftskammer, eine durchwachsene Bilanz. Das seien also keine leichten Rahmenbedingungen gewesen.