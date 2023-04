Kritik an weißen Hosen: Farbwechsel bei England

Das Trikotdesign sei vom Londoner Wembley-Stadion inspiriert, teilte die FA mit. So stehe das kreideweiße Heimtrikot für die Fassade in gleicher Farbe von 1923, das blaue Auswärtsshirt - bisher war es in rot gehalten - erinnere mit seinen Mustern an die Art-Deco-Bewegung, die sich ebenfalls im ursprünglichen Wembley-Stadion widerspiegelt.