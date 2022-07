Warum die Engländerinnen nun andere Hosen wollen

Ganz in Weiß - so traten die Fußballerinnen Englands am Mittwoch zum EM-Auftakt gegen Österreich an. Doch die „Lionesses“ könnten schon bald in einer anderen Farbe auflaufen - zumindest was die Hose angeht. „Weiß ist in einer bestimmten Zeit im Monat nicht praktisch“, so Beth Mead.