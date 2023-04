Promis bei „Q1“: „Spiele nicht wegen der Gaudi“

Man ist schon nervös, es ist ja eine gewisse Prüfungssituation. Aber anders als etwa bei der ,Millionenshow‘ hat man hier zum Glück einen Partner an der Seite, wie beim Tanzen, das kommt mir also entgegen„, freute sich “Dancing Stars„-Jurorin Maria Angelini-Santner, mit ihrem Tanzshow-Kollegen Andi Knoll in den Quiz-Ring von “Q1 XL" bei Oliver Polzer zu steigen. Gemeinsam mit weiteren Promis wie Thomas Maurer, Robert Palfrader oder Katharina Straßer rätselten sie dort für den guten Zweck, jedes Ratepaar durfte bis zu zehn Fragen beantworten und so Spenden sammeln - zu sehen ist die Spezialausgabe der täglichen Quiz-Sendung am Ostersamstag, dem 8. April, auf ORF 1 (20.15 Uhr).