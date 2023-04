Rasante Autoszenen: „Sehr aufwändiger ,Tatort’“

Die tollen Autos sind es auch, die in “Donuts„ Marie (Luisa Böse), Georghe (Adrian But) und Oleg (Jonas Halbfas) in Schwierigkeiten bringen, als in einem Wagen am Autoterminal eine Leiche gefunden wird. Haben sie doch mehr Dreck am Stecken, als das “Ausborgen„ heißer Schlitten? Vor allem Ermittlerin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer), die in Bremerhaven ihren eigenen Dämonen begegnet, wird tief hineingezogen in diesen ungewöhnlichen Mordfall.