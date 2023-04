Studie belegt Rassismus deutscher Polizisten

Zwei Minderheiten besonders abgewertet

Dem Bericht zufolge sei „durchaus offen“ über Racial Profiling gesprochen worden. Also das vermehrte Kontrollieren von Personengruppen aufgrund ihres Aussehens. „Menschenfeindliche Positionen lassen sich wie in der Gesamtbevölkerung auch in der Polizei feststellen“, zitiert die SZ die Studienautoren. Ein genauer Blick auf die Daten zeige jedoch, dass die Sicherheitskräfte dazu tendieren, zwei Minderheiten besonders abzuwerten: Muslime und Wohnungslose. Gründe konnten dafür noch nicht genannt werden, sollen aber genauer untersucht werden.