Grüne fordern Anti-Diskriminierungsstelle

Rassistische Übergriffe in der Öffentlichkeit, aber auch strukturelle Diskriminierung bei der Wohnungssuche und am Arbeitsplatz passieren in unserer Mitte, sagt Integrationssprecherin Vahide Aydin. Daher benötige es eine leicht zugängliche Anti-Diskriminierungsstelle, die Übergriffe dokumentiert und Betroffene berät und unterstützt.