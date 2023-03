Rassismus beginnt bereits in Schulbüchern

Wohin das ganze führen kann, sehe man auch anhand der Operation Luxor. Was Karl Nehammer als Innenminister nach dem Terroranschlag im November 2020 in der Wiener Innenstadt als großen Wurf gegen den politischen Islam inszeniert hatte, wirkt mehr als zwei Jahre später wie ein Irrtum. Allein die blanken Zahlen zeigen: 106 Beschuldigte, 31 Einstellungen, keine Anklage, niemand kam je in Haft. Vor allem Kinder seien durch die stattgefundenen Razzien zu Schaden gekommen. Yildiz: „Ein Kollateralschaden.“