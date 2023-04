Keine Strafe! Formel-1-Pilot entgeht Rennsperre

Es waren wilde Szenen: Beim zweiten Restart des Formel-1-Rennens in Melbourne kam es zum Crash der beiden Alpine-Fahrer (unten im Video). In Kurve eins landete Gasly neben dem Kurs. Als er wieder auf die Strecke fuhr, kam er Ocon in die Quere. Für beide Piloten war das Rennen damit zu Ende.