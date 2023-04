Russland führt Krieg - und nun auch UNO-Vorsitz!

Der Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat, dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen, rotiert monatlich. Die 15 Mitgliedsstaaten wechseln sich in alphabetischer Reihenfolge ab. In diesem Monat ist turnusgemäß Russland an der Reihe, was bei der ukrainischen Regierung für Fassungslosigkeit sorgt.