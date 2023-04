33 Jahre, 2000 Lageberichte: Lawinenguru tritt ab

In der Neumayer-Forschungsstation in der Antarktis läutete 1990 das Satellitentelefon. Ein Vertreter des Landes Tirol verlangte nach dem Fulpmer Meteorologen und Glaziologen Rudi Mair, der am anderen Ende der Welt Eis und Schnee erforschte. Man suche einen Mitarbeiter für den Lawinenwarndienst und denke an Rudi Mair.