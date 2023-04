Rätselhafter Brand in Justizanstalt Innsbruck

Zugang angeblich nur mit elektronischem Schlüssel oder Chip

Doch es gibt mehr dazu zu sagen. Laut „Krone“-Informationen soll der Brand in einem Einsatzmittelraum ausgebrochen sein, in dem Utensilien der Einsatzgruppe – eine Spezialeinheit in den heimischen Gefängnissen, die – wie mehrfach berichtet – ausrückt, sobald sich in den Zellen, den Innenhöfen oder in anderen anstaltsinternen Betrieben Raufereien, wilde Schlägereien oder Selbstmordversuche abspielen – aufbewahrt werden. Und: Zugang zu diesem Bereich sollen nur jene Bedienstete haben, die im Besitz eines elektronischen Schlüssels oder eines Chips seien – wie etwa Beamte der Einsatzgruppe oder der internen Betriebsfeuerwehr –, nicht somit Inhaftierte.