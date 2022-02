Häftling (36) schlug Tiroler Justizwachebeamten

Ein 36-Jähriger ist wieder einmal vor Gericht. Diesmal, weil er einen Beamten in der Justizanstalt Innsbruck mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Der Schlag kam wohl plötzlich und unerwartet, der Beamte fiel laut einem Zeugen einfach um - und fordert nun Schmerzensgeld. Der Angeklagte will sich an nichts erinnern.