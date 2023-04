Innsbruck wird wieder zum coolen Hindernisparcour

Für alle Sportbegeisterten und all jene in Tirol, die sich gerne Herausforderungen stellen: Der Innsbruckathlon geht am ersten Juli in die nächste Runde! Zusätzlich zur schon gewohnten Zehn-Kilometer-Strecke gibt es nun noch eine „light“-Version mit fünf Kilometern! Noch bis zum dritten April kann man sich vergünstigt anmelden.