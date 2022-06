Sightseeing durch die Stadt auf die harte Tour

„Ready, set, beat the city“, heißt es am 25. Juni wieder in Innsbruck. Die Stadt verwandelt sich beim Innsbruckathlon in einen aufregenden Sportplatz. Mit dem Startschuss um 14 Uhr machen sich ÖSV-Skistar Manuel Feller und die Elite-Läufer von der Eventarena, dem Landestheater, aus auf den Weg quer durch die Innenstadt. Entlang der zehn Kilometer langen Laufstrecke gilt es 25 Hindernisse zu meistern. Mit dabei sind wieder Klassiker wie die Rutsche am Bergisel oder das „Monkeyland“. Beim Hindernis vom Alpenzoo, der „Alpenzoo Artenschutzmeile“, kann man sogar Gutes tun. „Für jeden, der das Hindernis zweimal überquert, werden zwei Euro an das Projekt ,Kurzohrmaus Artenschutz‘ gespendet“, erklären die Organisatoren.