1150 Athleten rockten Innsbruckathlon mit Bravour

Doch die Freude am Event stand allen ins Gesicht geschrieben, was Andreas Mauerhofer, Veranstalter der beat the city-Serie und CompanyCode-Geschäftsführer, ein großes Lächeln ins Gesicht zauberte: „Wir möchten begeistern und zeigen, dass das Leben schön ist. Unser Ziel ist es, dass die Teilnehmer für einen Tag alles andere um sie herum vergessen und sagen, dass es ein cooler Tag war. Das ist in Zeiten wie diesen noch viel wichtiger.“