Ausflug an das angeblich schönste „Ende der Welt“

Guffert im Norden, Rofan im Süden

Beim Parkplatz orientiert man sich an „Enterhof“ bzw. „Durrahof“. Der Guffert im Norden und die markant abfallenden Rofanwände im Süden ziehen uns gleich in den Bann. Wir wandern auf dem schmalen Fahrweg durch die Wiesen aufwärts, um in der Folge in das enge Tal des Mühlbachs einzutauchen. Die Route führt entlang des Bachs hinunter zur Brücke über die Steinberger Ache. Hier bleibt man – entgegen der Beschilderung – auf dem asphaltierten Fahrweg und folgt ihm nach Überquerung der Ache hinauf.