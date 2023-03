Schweden und Österreich in Asylfrage „Verbündete“

Karl Nehammer (ÖVP) und sein schwedischer Kanzler-Kollege Ulf Kristersson haben am Donnerstag Gemeinsamkeiten in der Asylfrage betont. „Schweden ist ein starker Verbündeter für Österreich“, sagte der Kanzler am Donnerstag in Stockholm. Beide Regierungschefs betonten, weiterhin gemeinsam Druck in der Flüchtlingspolitik innerhalb der EU ausüben zu wollen.