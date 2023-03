Wie Weihnachtshase zu Ostern gegen Demenz hilft

Und dann ist plötzlich Weihnachten - zu Ostern. Hä, fragen Sie? Ja, der heurige Oster-Werbespot des deutschen Lebensmittelhändlers Edeka bringt so manch einen nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Weinen: Er zeigt eine ältere Frau bei Festtags-Vorbereitungen, allerdings hat sie da was verwechselt. Lesen Sie hier, was ein Weihnachtshaserl zu Ostern mit Demenz zu tun hat.