Erste Klage gegen den hohen Bodenverbrauch kommt

Politischer Wille wird heftig vermisst

Warum, erläutert Johannes Wesemann, der Gründer von AllRise: „Die Problematik ist lange bekannt, doch die Politik schaut weiter zu. Es fehlt eine verbindliche Bodenschutzstrategie, es fehlt ein Klimaschutzgesetz, und es fehlt schlichtweg an politischem Willen! Wir wollen den Menschen in Österreich zeigen, dass es Rechtsmittel gegen die Untätigkeit der Politikerinnen und Politiker gibt, und dass wir diese gemeinsam nutzen können.“ Denn in Österreich werden täglich 11,5 Hektar Boden versiegelt - das entspricht 16 Fußballfeldern und ist mehr als viermal so viel, wie der im Regierungsprogramm festgelegte Zielwert von 2,5 Hektar.