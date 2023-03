Vier Jahre Haft für Brandstifter von Kathedrale

Brandstifter gab an, „Kontrolle verloren“ zu haben

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Mann eine Freiheitsstrafe von sechs bis acht Jahren gefordert. Vor Gericht hatte er die Tat gestanden und erklärt, dass er am Morgen zum Gebet in die Kathedrale gegangen war, um „Ruhe zu finden“. Dann habe er jedoch „die Kontrolle verloren“, als er an einer Stelle des Gebäudes vorbeikam, an der er Ende Dezember 2018 einen Angriff erlitten habe. Er bereue die Tat.