Viel, Alkohol, keine Erinnerung und jede Menge DNA

Den zum Teil vorbestraften Männern wird vorgeworfen, sich in Bludenz an einer damals 44-jährigen Frau sexuell vergangenen zu haben. Nach Darstellung der Staatsanwältin soll die Frau von 21. bis 24. Februar letzten Jahres in einer Flüchtlingsunterkunft in Bludenz abwechselnd von den Beschuldigten anal und vaginal missbraucht worden sein. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Opfers wertet das Gericht die Tat als Verbrechen an einer wehrlosen bzw. psychisch beeinträchtigten Person.