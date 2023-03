Kaufhausdetektiv entlarvte dreistes Diebespärchen

Untersuchungshaft beantragt

Dem Pärchen konnten laut Exekutive bisher Diebstähle in mindestens fünf Geschäften nachgewiesen werden. „Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden“, so die Ermittler. Über die beiden Langfinger, die mittlerweile in der Justizanstalt in Innsbruck sitzen, wurde die Untersuchungshaft beantragt.