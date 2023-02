Grazer (25) bei Motorradunfall schwer verletzt

Mopedfahrer von Auto erfasst

Einen Schwerverletzten nach einem Verkehrsunfall gab es am Freitagabend auch in St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark). Eine Autofahrerin (47) missachtete beim Abbiegen an einer Kreuzung den Vorrang und übersah einen Mopedlenker (15). Es kam zu einem Frontal-Crash der beiden Fahrzeuge. Der junge Mann wurde in eine Wiese geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik Graz geflogen.