Anzeige gegen Vösendorfer Bürgermeister eingelangt

„Viele Familien sind jetzt davon betroffen. Viele können sich das Leben fast nicht mehr leisten! Die Bundesregierung hatte Monate Zeit, eine Regelung zu finden. Sie wollte einfach nicht. Sogar von Wirtschaftsexperten, wahrlich keine Sozialdemokraten, wurde das Nichtstun heftigst kritisiert. Mit dem Nichtstun wird nicht nur die Situation von vielen Menschen erschwert, sondern dieses Nichtstun führt auch zu einem weiteren Anstieg der Verbraucherpreise!“ so Thumpser weiter. Mit dem 1.April 2023 (kein Scherz) sei klar, wer auf der Seite der Menschen in diesem Land steht. „Die ÖVP ist es nicht! Sie macht reine Klientelpolitik, so wie in den letzten Jahrzehnten“ so Thumpser abschließend.