Mietpreisbremse: Bürgermeister als gutes Beispiel?

Was mich für die Betroffenen traurig stimmt: Eigentlich hätten ALLE Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, in deren Kommune Gemeindewohnungen vermietet werden, diese Aktion aufgreifen sollen. Denn eine Mietpreisbremse bringt rasch und unbürokratisch was. Schade eigentlich. Nur zur Erinnerung: 2025 stehen im weiten Land die Gemeinderatswahlen an. Vielleicht wird man sich da an die „Vorzeigegemeinden“ besonders gut erinnern können ...