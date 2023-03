Mietpreisbremse soll Börserl der Bürger entlasten

Exorbitante Erhöhungen der Wohnkosten bekommen auch die Menschen in Teilen Niederösterreichs zu spüren. Zumindest bei Gemeindewohnungen hat man daher eine Mietkostenbremse beschlossen, wie etwa in Vösendorf. Das will man nun auch in Korneuburg erreichen: „Warten auf den Bund war sinnlos - bei der Gemeinderatssitzung wird sich morgen entscheiden, ob sich die neue Landeskoalition hier regional durchschlagen wird“, ist Vizebürgermeisterin Gabriele Fürhauser gespannt, ob der Dringlichkeitsantrag der SPÖ auch von den anderen Parteien mitgetragen wird.