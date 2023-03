Ritterschlag von Ralf Rangnick tut ganz Linz gut

Was gar nicht so einfach gewesen sein dürfte. „Das Zuschauen war teils mühsam“, wollte der ÖFB-Teamchef nach dem Abpfiff nichts beschönigen und betonte dazu aber auch: „Man hat im Publikum gespürt, wie sehr die Mannschaft das Spiel drehen wollte.“ Womit der 64-jährige schon einmal dem zum Großteils aus Oberösterreich kommenden Besuchern Rosen streute. Danach auch Linz, der Raiffeisen-Arena und damit auch indirekt dem LASK. „Die Standort-Entscheidung war goldrichtig“, betonte der Top-Trainer nach dem 6:0-Punkte-Auftakt in die Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland. Was im Klartext bedeutet: Das Länderspiel-Comeback nach elf Jahren in Linz war auch für den ÖFB und damit allen voran für die Spieler perfekt.