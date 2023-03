Bankenbeben: EZB droht mit verstärkter Überwachung

Die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor zeigen aus Sicht des EZB-Chefbankenaufsehers Andrea Enria die Notwendigkeit einer starken Aufsicht an. „Wir sind auch bereit, unsere Interventionen in anderen Bereichen zu verstärken, in denen wir eine anhaltende Trägheit in der Reaktion der Banken feststellen“, sagte Enria.