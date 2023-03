Placido Domingo begeistert mit feurigen Zarzuelas

Gut bei Stimme

So ein Quell der Inbrunst schreit gerade nach dem dicken musikalischen Pinselstrich. Dem Spanier Domingo, Sohn von Zarzuela-Interpreten, liegt die Gattung jedenfalls im wallenden Blut. Erstaunlich gut bei Stimme und ohne Unsicherheiten schmachtete sich der zum Bariton gewandelte Tenor durch eine Fülle an Arien und Duetten, in denen ihm der füllige Sopran von Maria José Siri den feisten Konterpart lieferte. Das Feuer der Zarzuela, es hat sich in den beiden über die Jahre zu einer klangvollen Glut verdichtet.