Wohnkosten für fast jeden Zweiten belastend

Am stärksten sind die Mieten im Vorjahr in Kärnten (plus 13,9 Prozent), im Burgenland (plus 9,8 Prozent) und in Niederösterreich (plus 8,5 Prozent) gestiegen. Die Preise liegen mit 10 bis 12 Euro pro Quadratmeter aber nach wie vor unter dem österreichischen Schnitt. In Wien werden im Schnitt 16,4 Euro pro Quadratmeter verlangt, damit sind die Preise 2022 um 5,5 Prozent gestiegen. Ähnlich hoch fallen das Preisplus und die Quadratmeterpreise mit 16 Euro pro Quadratmeter in Tirol, Vorarlberg und Salzburg aus.