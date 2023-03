Diese Pflanzen müssen jetzt geschützt werden

Eine Kaltfront sorgte in den vergangenen Tagen für eine markante Abkühlung. „Dienstag und Mittwoch erwarten wir Tiefstwerte zwischen -2 bis -4 Grad“, erklärt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Deshalb sollten Gärtnerinnen und Gärtner ihre Pflanzen wieder in den Nächten schützen. Salate und Co. können einfach mit einem Vlies abgedeckt werden. Tomaten-, Paprika- oder Zucchinipflänzchen, die in den vergangenen Tagen unter Tags die milden Temperaturen am Balkon genossen haben, sollten nun wieder hineingestellt werden. Ins Freiland sollten diese Pflanzen frühestens im Mai gesetzt werden.