Fußgängerin tot: DNA-Test soll Lenker-Frage klären

Kurz nach 20 Uhr wollte die 57-jährige Frau am Samstagabend den Schutzweg auf der Rheinstraße in Bregenz queren. Dabei wurde sie von einem Pkw erfasst und zog sich tödliche Verletzungen zu. Passanten eilten der Schwerstverletzten umgehend zu Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Für die 57-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.