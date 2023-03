Frau (57) überfahren: Keiner will es gewesen sein

Der tödliche Unfall geschah kurz nach 20 Uhr, als die 57-Jährige gerade die Rheinstraße überquerte. Die Frau wurde nach dem Zusammenstoß meterweit durch die Luft geschleudert und blieb in der Folge reglos am Boden liegen. Der Lenker des Autos hielt jedoch nicht an, um zu helfen - vielmehr fuhr er weiter in Richtung Hard.